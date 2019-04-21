В Никополе Днепропетровской области нетрезвый избиратель пошутил о бомбе в рюкзаке. Об этом сообщают наблюдатели гражданской сети "Опора".

Инцидент произошел около 8:30 на избирательном участке №120791. Мужчина с признаками алкогольного опьянения пришел на участок, получил бюллетень и зашел в кабинку для голосования. На выходе из кабинки мужчина демонстративно бросил на пол рюкзак и заявил, что там бомба. Оказалось, что это была шутка.

Наблюдатели сообщают, что избиратель смог осуществить волеизъявление.

Участок не эвакуировали, был ли избиратель задержан - не сообщается.