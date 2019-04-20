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​Боевики на Донбассе с начала дня семь раз обстреляли позиции украинских военных

Дважды во время обстрелов использовались минометы.

​Боевики на Донбассе с начала дня семь раз обстреляли позиции украинских военных
Иллюстративное фото
Фото: pravdainform.com.ua

Подконтрольные России боевики на Донбассе с начала дня семь раз обстреляли позиции украинских военных.

Об этом говорится в вечерней сводке штаба Операции объединенных сил.

Дважды во время обстрелов использовались минометы: 120-мм калибр - в районе села Павлополь, а 82-мм калибр - в районе населенного пункта Опытное.

Также боевики стреляли в районе Авдеевки, Песков и Гнутово.

Потерь среди военнослужащих нет.

Напомним, 19 апреля на Донбассе планировалось объявить "пасхальное" перемирие, но Россия отказалась от него.

Несмотря на это глава ОБСЕ и министр иностранных и европейских дел Словакии Мирослав Лайчак призвал продолжить переговоры о перемирии.

Католическая Пасха в 2019 году отмечается 21 апреля, православная - 28 апреля.

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