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На Донбассе произошло 10 обстрелов

Из них 4 - из запрещенной Минскими договоренностями тяжелой артиллерии.

На Донбассе произошло 10 обстрелов
Фото: mignews.com.ua

За прошедшие сутки, 19 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Из них четыре раза противник применил запрещенное Минскими договоренностями вооружение - минометы калибров 120 и 82 мм.

Как сообщает штаб ООС в утренней сводке, враг обстрелял наших защитников также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник восемь раз обстрелял позиции наших подразделений у населенных пунктов Павлополь, Водяное, Пищевик, Лебединское, Верхнеторецкое, Авдеевка, Опытное и Новоселовка Вторая.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник дважды обстрелял позиции Объединенных сил у населенных пунктов Золотое-4 и Майорское.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил за минувшие сутки нет.

На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. По данным разведки, 19 апреля трех оккупантов было уничтожено, один получил ранение.

С начала текущих суток противник дважды обстрелял позиции Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил с начала текущих суток  нет.

Напомним, ранее на Донбассе вблизи Павлополя зафиксировали обстрел из вооружения танка.

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