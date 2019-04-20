На Донбассе произошло 10 обстрелов

За прошедшие сутки, 19 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Из них четыре раза противник применил запрещенное Минскими договоренностями вооружение - минометы калибров 120 и 82 мм.
Как сообщает штаб ООС в утренней сводке, враг обстрелял наших защитников также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник восемь раз обстрелял позиции наших подразделений у населенных пунктов Павлополь, Водяное, Пищевик, Лебединское, Верхнеторецкое, Авдеевка, Опытное и Новоселовка Вторая.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник дважды обстрелял позиции Объединенных сил у населенных пунктов Золотое-4 и Майорское.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил за минувшие сутки нет.
На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. По данным разведки, 19 апреля трех оккупантов было уничтожено, один получил ранение.
С начала текущих суток противник дважды обстрелял позиции Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил с начала текущих суток нет.
Напомним, ранее на Донбассе вблизи Павлополя зафиксировали обстрел из вооружения танка.