В Ивано-Франковске суд приговорил мужчину к 2 годам тюрьмы за нападение на полицейского

Суд Ивано-Франковска приговорили к 2 годам лишения свободы мужчину, который напал на полицейского. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Осужденный - 33-летний мужчина, у которого раньше уже были проблемы с законом. Суд признал его виновным в умышленном нападении на сотрудника правоохранительных органов и нанесением побоев.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения для мужчины в виде домашнего ареста остается без изменений.

На судебном заседании нападающий свою вину признал полностью. Он сказал, что был очень пьян, а умысел ударить полицейского возник внезапно. Он также просил суд дать последний шанс исправиться и не лишать свободы. Однако, по мнению органа пробации, воспитать обвиняемого и предотвратить в совершении повторных преступлений невозможно без круглосуточного наблюдения и контроля в условиях изоляции.

По информации полиции, нападавший уже был осужден пять раз и в местах лишения свободы провел более 15 лет.

Напомним, инцидент произошел в одном из кафе города 30 декабря 2018 года. Полицию вызвали посетители с жалобой на нетрезвого мужчину, который нарушал общественный порядок. После предупреждения хулигана задержали и повезли в городской отдел полиции для установления личности и составления админматериалов. В служебном кабинете задержанный внезапно подошел к патрульному и головой ударил его в лицо.