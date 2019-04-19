Фото: npu.gov.ua

В Киеве на улице Чернобыльской двухлетняя девочка выпала из окна шестого этажа многоэтажного дома. Ребенок остался жив, но получил серьезные травмы, сообщает столичное управление Нацполиции.

По предварительной информации, мать пострадавшей в это время спала. Девочка взобралась на подоконник балкона и сорвалась вниз. Ребенок упал на придомовые насаждения, благодаря чему выжил. На данный момент малышке оказывают необходимую помощь в больнице, куда ее доставили с тяжелыми травмами.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, работники ювенальной превенции и патрульные полицейские.

"Правоохранители установили, что после падения девочки ее четырехлетняя сестра тоже пыталась взобраться на подоконник балкона. В это время люди, которые проводили ремонтные работы возле дома, заметили ребенка у окна и начали кричать. Девочку испугали крики, и она вернулась в комнату", – сказано в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное производство по статье о злостном невыполнении обязанностей по уходу за ребенком (ст.166 УК Украины). Правоохранители изъяли у женщины четверых малолетних детей. Решается вопрос о лишении ее родительских прав. Матери детей грозит до пяти лет ограничения свободы или лишение свободы на тот же срок.