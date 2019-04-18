Россия анонсировала пробный поезд по Керченскому мосту

Пробное железнодорожное движение по мосту через Керченский пролив планируется в августе-сентябре этого года.

Об этом заместитель председателя "правительства" аннексированного Крыма Михаил Селезнев, сообщает Крым.Реалии.

"Первое полотно со стороны Тамани и со стороны Крыма мостом проложено. Раскрою маленькую тайну, в августе-сентябре будет осуществлено первое пробное движение железнодорожной частью Керченского моста для того, чтобы отрегулировать все процессы. Начало сообщения, как и планировалось, состоится в декабре", - отметил Селезнев.

В то же время начальник дирекции по обслуживанию пассажиров "Крымской железной дороги" Владимир Резниченко утверждает, что первый пассажирский состав проследует по строящемуся Керченскому мосту 8 декабря, продажа билетов на поезда, которые идут на полуостров, откроется в сентябре.

Российский директор "Крымской железной дороги" Алексей Гладилин объявил, что после запуска железнодорожной части Керченского моста по нему будут курсировать пассажирские поезда из 11 городов соседней России.

Движение по мосту открыли в мае 2018 года. Железнодорожная часть моста пока не достроена. Осенью Министерство по делам временно оккупированных территорий сообщило о заметном смещении моста на нескольких участках.

О необходимости построить переход через Керченский пролив Путин заявил сразу после аннексии Крыма - в марте 2014 года. Украина проводит экологическую экспертизу относительно строительства Керченского моста , чтобы инициировать суд на международном уровне. Кроме того, в августе сообщалось, что Украина готовит иск к РФ в связи с убытками портов из-за Керченского моста.

Прокуратура Нидерландов расследует участие семи местных компаний в строительстве Керченского моста в аннексированном Крыму.