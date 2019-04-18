В Херсонской области учителя физкультуры обвинили в избиении школьника

По словам родителей пострадавшего мальчика, учитель ударил его и пытался окунуть в унитаз.

Учитель физкультуры в Херсонской области ударил шестиклассника и в присутствии других детей пытался окунуть ребенка головой в унитаз. Об этом сообщил начальник областного управления юстиции Константин Хутковский, к которому обратились родители пострадавшего.

Инцидент произошел в школе в пригороде Новой Каховки. Пострадавший ребенок остался в школе после уроков, так как ждал школьного автобуса, чтобы добраться в свое село. Вместе с мальчиком остались еще несколько учеников. "Мальчик открывал бутылку с водой, его толкнули и он пролил воду на одного из парней. В это время к нему подошел учитель физкультуры и громко спросил, зачем он облил (другого) водой. Не дождавшись объяснений, учитель ударил ребенка по затылку и со словами "А теперь и тебя намочим" потянул его ребенка в туалет. Вслед за ними побежали другие ученики. В гардеробной учитель физкультуры пытался макнуть ребенка в унитаз, тот упирался. После нескольких попыток учитель ударил мальчика кулаком в живот", - сказано в сообщении.

Мать пострадавшего мальчика отмечает, что шестиклассник не рассказал родителям о случившемся, но они заметили необычное поведение сына, обратились к классному руководителю, а затем и к директору учебного заведения. Руководство школы приняло сторону учителя, объяснив родителям, что ребенок "плохо отвечает на уроках и дружит с ребятами, у которых плохое поведение".

Родители пострадавшего написали заявление в полицию. Учитель физкультуры, который издевался над мальчиком, продолжает вести уроки.

Хутковский заявил, что обращение женщины он взял под личный контроль, уже направлены запросы в соответствующие органы. Также по данному факту полиция проводит проверку. В случае подтверждения виновные понесут наказание, предусмотренное законом.

Напомним, в феврале в одной из киевских школ отец школьника избил учителя физкультуры за то, что тот сделал мальчику замечание.

Ранее сообщалось, что впервые в истории Украины суд вынес решение по делу о буллинге 11 февраля.

Закон об ответственности за буллинг в школах вступил в силу 19 января 2019 года. Предусмотрены штрафы до 3400 грн или общественные работы.