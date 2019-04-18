В пятницу в Киеве до +14 градусов и небольшой дождь

В пятницу, 19 апреля, в Киеве облачно с прояснениями, небольшой дождь, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4…+6 градусов, днем +12…+14 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, заморозки на поверхности почвы 0…-5 градусов, ветер северный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1…+7 градусов, днем +10…+17 градусов.

В Карпатах без существенных осадков, температура ночью +2…-3 градуса, днем +3…+8 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, в Киевской и Житомирской областях небольшой дождь, на остальной территории без существенных осадков, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, днем +10…+16 градусов; в Сумской области ночью -1…-6 градусов, днем +8…+13 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь, заморозки на поверхности почвы 0…-5 градусов, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, днем +8…+14 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, сильные заморозки в воздухе 0…-3 градуса, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, в Донецкой области местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем +8…+13 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, только днем в Одесской и Николаевской областях местами небольшой дождь, местами заморозки на поверхности почвы 0…-5 градусов, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, в Херсонской области местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, в Запорожской области +2…-3 градуса, днем +10…+16 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, днем +8…+13 градусов.