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Российская армия на 70% готова к началу активных боевых действий, - Муженко

Если в Украине наступит хаос, Россия этим воспользуется.

Российская армия на 70% готова к началу активных боевых действий, - Муженко
Фото: пресс-служба президента

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Виктор Муженко заявил, что российская армия на 70% готова к началу активных боевых действий против Украины. Об этом он рассказал в интервью газете "Факты".

"Особенность российско-украинской войны в том, что в течение одного часа она может превратиться в полномасштабный конвенционный конфликт с привлечением сухопутного, морского, авиационного компонентов и Сил специальных операций. По нашим расчетам и по расчетам НАТО, эти подразделения на 70% готовы к ведению боев. Вопрос лишь в том, насколько россиянам позволит так действовать обстановка, которая сложится внутри нашей страны. Если здесь возникнет хаос, тогда наступит самое благоприятное время, чтобы такие действия начать", - заявил начальник Генштаба.

Он считает, что Россия заинтересована полностью захватить территорию Украины.

"Интересы Российской Федерации намного масштабнее, чем захват Крыма и части Донбасса. Они пытаются восстановить территорию бывшего Советского Союза, стать глобальным игроком в геополитике. И на пути реализации этих амбиций у них стоит Украина", - сказал Муженко.

Также он подчеркнул, что РФ необходим промышленный оборонный потенциал Украины, чтобы максимально нарастить свои возможности.

Это связано с тем, что в Украине есть предприятия, которые поставляли узлы, агрегаты, системы вооружения для советской, а потом и российской армии.

Конкретно, речь идет о ракетных системах, силовых установках, двигателях кораблей и вертолетов соответствующих классов, которые производятся в Украине.

По словам Муженко, после операции в Дебальцево Владимир Путин на закрытом совещании с российскими силовиками признал, что без авиации РФ не сможет преодолеть украинскую оборону.

Напомним, в начале марта 2019 года Виктор Муженко заявлял, что Россия завершает формирование на границах Украины ударных соединений, которые вместе с воинскими частями спецназначения составят основу сил для вторжения. Также он отмечал, что украинским Вооруженным силам "есть кем и чем останавливать российские танки и самолеты".

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