​Задержанный на КПП "Каланчак" крымскотатарский активист арестован

Раим Айвазов более 12 часов не выходил на связь.

Крымскотатарский активист Раим Айвазов, который пропал при пересечении административной границы между Крымом и материковой частью Украины, вышел на связь с родсвтенникамии.

Об этом сообщило объединение "Крымская солидарность" в Фейсбуке.

Айвазов сейчас находиться в Управлении ФСБ России в Симферополе.

По телефону он сообщил своей сестре, что ему вменяют ч.2 ст.205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая признана террористической) и включают в состав "второго симферопольского дела Хизб ут-Тахрир".

Айвазов был задержан на КПП "Каланчак" около полуночи. Более 12 часов с ним не было связи.

"Во второй половине дня Айвазов связался с родной сестрой и сообщил, что он находится на бульваре Франко и задержан сотрудниками ФСБ. Ему вменяют статью 205.5.2 часть вторую УК РФ и включают в состав уголовного дела по задержанным 27 марта 2019 года 23 крымским татарам мусульманам. Айвазов - крымскотатарский активист, который занимался организацией передач арестованным политзаключенным в Ростов-на-Дону, активно посещал все судебные процессы по политически мотивированным делам в Крыму", - говорится в сообщении.

Отмечается, что только после того как инцидент с исчезновением и задержанием был предан огласке, сотрудники ФСБ России, позволили Айвазову сообщить о своём местонахождении родным.

Напомним, ранее "Крымская солидарность" установила места содержания всех активистов, задержанных при массовых обысках 27 марта.