В четверг ночные заморозки до -5 градусов накроют восток и центр Украины

В Киеве ночью +1, днем до +14 градусов.

В четверг, 18 апреля, в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…+4 градуса, днем +12…+14 градусов.

На западе Украины облачно с прояснениями, ночью дождь, днем местами небольшой дождь, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, днем +11…+16 градусов.

В Карпатах ночью и днем дождь и мокрый снег, температура ночью +1…+6 градусов, днем +4…+9 градусов.В Моршине ночью дождь, днем без осадков, температура ночью +2…+4 градуса, днем +11…+13 градусов.

В Трускавце ночью дождь, днем без осадков, температура ночью +2…+4 градуса, днем +11…+13 градусов.

В Сваляве ночью и днем без осадков, температура ночью +4…+6 градусов, днем +18…+20 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, на поверхности грунта заморозки 0…-5 градусов, днем +8…+16 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, на поверхности грунта заморозки 0…-5 градусов, днем +9…+15 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, сильные заморозки в воздухе 0…-3 градуса, днем +7…+12 градусов.

На юге Украины переменная облачность, ночью и утром дождь, днем без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, днем +9…+15 градусов.

В Крыму переменная облачность, ночью и утром дождь, днем без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, днем +10…+15 градусов. В Ялте ночью и утром дождь, днем без осадков. Температура ночью +5…+7 градусов, днем +10…+12 градусов.