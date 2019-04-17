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Полиция задержала депутата в Сумской области с 380 тыс. долларов наличными

Подконтрольное чиновнику предприятия подозревают в растрате бюджетных средств.

Фото: 0542.ua
В Сумской области правоохранительные органы сегодня утром провели обыски в кабинете одного из депутатов Конотопского городского совета. Об этом сообщает городской сайт 0542.

Следственные мероприятия провели в кабинете Александра Кирия и на подконтрольном ему предприятии "Будстиль ЛТД", которое подозревается в растрате бюджетных средств. Во время обыска в кабинете депутата были изъяты документы, печати, а также наличные средства в сумме 380 000 долларов США.

Следственные действия продолжаются.

Напомним, главное следственное управление Нацполиции расследует уголовное производство по факту хищения чиновниками Министерства молодежи и спорта 50 млн гривен, выделенных на закупку спортивного оборудования и проведение спортивных мероприятий, а также выплату поощрений спортсменам.

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