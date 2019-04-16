На линии разграничения полиции задержала мужчину, который пытался вывезти на оккупированную территорию Донецкой области музыкальный инструмент стоимостью около 560 тыс. гривен. Об этом сообщила пресс-служба объединенных сил.

45-летнего гражданина Украины задержали на КПВВ "Гнутово", он направлялся из Мариуполя в Донецк. При осмотре авто пограничники и представители фискальной службы обнаружили в багажнике машины саксофон. Футляр с инструментом был спрятан среди одежды.

Как установили правоохранители, саксофон оказался модели класса "люкс" производства известного мирового производителя Henri Selmer Paris, лидирующего среди популярных духовых музыкальных инструментов ручной работы.

Водитель пояснил, что инструмент его попросили перевезти через линию разграничения и передать музыкальном мастеру в оккупированном Донецке. Документов на ценный саксофон мужчина не имел, поэтому и не мог подтвердить, что он не был получен преступным путем. Сумма оценки данного музыкального инструмента составила около 560 000 гривен.

Инструмент изъят. Составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 204-3 КУоАП (Нарушение порядка перемещения товаров).