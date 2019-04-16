ГПУ: задержанная под Киевом группировка готовила покушение на криминального авторитета, а не на Зеленского

Задержанная возле села Иванковичи вооруженная группировка готовила покушение на одного известного криминального авторитета, а не кандидата в президенты Украины.

Об этом сообщила в Фейсбуке пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Лариса Сарган.

"В рамках досудебного расследования в уголовном производстве по ч.1 ст.14 ч.3 ст.289, ч.1 ст.263, ч.1 ст. 348, п.п.11,12 ч.2 ст.115 УК, вчера, 15 апреля в Киевской области... задержали вооруженную группу людей, которые оказали сопротивление работникам полиции. По предварительной информации, указанные три человека готовили преступление против одного известного в преступном мире авторитета по заказу пока неустановленных лиц", - написала Сарган.

Она уточнила, что задержание происходило в лесу, рядом с дорогой, ведущей в село Иванковичи. Учитывая то, что многим СМИ известно, что именно в Иванковичах проживает семья кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, отдельные средства массовой информации после сообщения одного из народных депутатов ошибочно начали трактовать данное событие, как возможное покушении на него.

"Официально заявляем, что никакого отношения указанная задержанная группа лиц к кандидату в президенты В. Зеленскому не имеет и в правоохранительных органах отсутствует какая-либо информация по подготовке преступления в отношении последнего. Покушение готовилось относительно другого человека, который по стечению обстоятельств также проживает неподалеку. Правоохранителями была проведена длительная и кропотливая работа для предотвращения совершения особо тяжкого преступления, которая вчера дала свои результаты", - подчеркнула пресс-секретарь ГПУ.

Сейчас готовятся ходатайства об избрании задержанным меры пресечения. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, в понедельник вечером генпрокурор Юрий Луценко сообщил о задержании в Киевской области троих человек, которые готовили заказное убийство криминального авторитета. По данным полиции, убийство было бы местью за заказное покушение на бизнесмена. Луценко не указал имя криминального авторитета, на которого готовилось покушение, но, по данным СМИ речь может идти о Владимире Дидухе по кличке "Морда". Его убийство могло стать местью за неудавшееся покушение на бизнесмена Богдана Копытко в 2016 году под Львовом, когда погибли трое его охранников.

Позже нардеп от "Народного фронта", член коллегии МВД Антон Геращенко сообщил, что задержание произошло вблизи коттеджного поселка, "где проживает один из кандидатов в президенты Украины". Имя кандидата он не назвал, но телеканал 1+1 связал инцидент с возможным покушением на Зеленского.