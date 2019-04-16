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За сутки боевики 12 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

Потерь среди военнослужащих нет.

За сутки боевики 12 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе
Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска 12 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе. В результате обстрелов потерь среди военнослужащих не было.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Фейсбуке.

"15 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня, при этом четыре раза применили запрещенное минскими договоренностями вооружение - минометы калибров 120 и 82 мм. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет", - говорится в утренней сводке.

Также боевики обстреливали ВСУ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики 11 раз обстреляли позиции украинских войск из минометов калибров 120 и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - дважды в районе Авдеевки, из минометов калибра 120 мм - дважды в районе н.п. Новоселовка Вторая, из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - трижды в районе Лебединского, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - дважды вблизи Опытно, из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи Водяного, из крупнокалиберных пулеметов - вблизи н.п. Невельский.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" из стрелкового оружия обстреляли позиции Объединенных сил вблизи Станицы Луганской.

С начала текущих суток обстрелов не зафиксировано.

Напомним, в течение дня понедельника, 15 апреля, российско-оккупационные войска семь раз обстреляли позиции ВСУ, в том числе из 120-мм минометов.

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