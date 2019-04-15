Израильский политтехнолог Клюгхафт отрицает работу на Порошенко

Клюгхафт заявил, что сейчас занят в других странах.

Израильский политтехнолог Моше Клюгхафт опроверг информацию о своей причастности к предвыборной кампании Петра Порошенко.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Клюгхафт назвал информацию о своем участии в предвыборной кампании украинского президента "фейком". "Я занят в других странах", - сказал он.

О причастности Клюгхафта к кампании Порошенко ранее заявил депутат Верховной Рады Сергей Лещенко, который является советником кандидата Владимира Зеленского. Лещенко опубликовал в своем блоге скрины фотографий, обнародованных, по его словам, на профиле Клюгхафта в Instagram.

Лещенко утверждал, что снимки, были сделаны израильским политтехнологом в Киеве, но впоследствии удалены.

Также депутат приписал именно Клюгхафту идею билбордов, на которых Порошенко изображен с президентом РФ Владимиром Путиным. Лещенко обвинил штаб Порошенко в использовании грязных приемов предвыборной борьбы.

Клюгхафт, в свою очередь, выразил возмущение, что в Украине его называют "черным политтехнологом".

"Я стратегический консультант, а не черный пиарщик. Такое могут говорить только трусы", - заявил израильский консультант.

Отметим, что Клюгхафт участвовал в ряде успешных предвыборных кампаний - не только в Израиле, но и в Европе. В то же время ему приписывают противоречивые методы ведения политических кампаний. В частности, в Грузии в прошлом году он работал в предвыборном штабе Саломе Зурабишвили. Критики утверждают, что именно Клюгхафту принадлежит идея провокационных билбордов "Нет Нацам - ни злу", на которых были изображены оппонент Зурабишвили на выборах Григол Вашадзе и его соратники по партии "Национальное движение". От причастности к этим билбордов в штабе кандидата в президенты открестились.

В Румынии Клюгхафт консультировал правящих социал-демократов, а в Австрии - был частью команды израильских политтехнологов избирательного штаба экс-канцлера Кристиана Керна. Еще до конца кампании Керн разорвал контракт с израильской командой после того, как ее лидер Таль Зильберштайн был арестован по подозрению в коррупции и отмывании денег.

В Израиле Клюгхафт также был консультантом ультраправой партии "Еврейский дом", которая в своей кампании выставляла оппонентов пособниками террористов.

Напомним, второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля. Перед ним также должны пройти дебаты. Официально они назначены на 20:00 19 апреля.