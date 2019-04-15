Полиция задержала подозреваемого в причастности к подрыву машины сотрудника спецслужб

Имя подозреваемого не указано.

Правоохранительные органы задержали подозреваемого в причастности к попытке теракта путем подрыва автомобиля сотрудника спецслужбы в Киеве. Об этом говорится в материалах суда.

Имя подозреваемого не указывается.

Согласно материалам суда, 5 апреля ему было сообщено о подозрении:

в пособничестве в неоконченном покушении на террористический акт, то есть совершении взрыва в целях нарушения общественной безопасности и устрашения населения, совершенного по предварительному сговору группой лиц, что привело к гибели человека;

незаконном сборе, хранении, использовании, распространении конфиденциальной информации о лице, несанкционированном вмешательстве в работу автоматизированной системы, что привело к утечке информации.

Все подозрения сообщены в рамках ч. 5 ст. 27 (виды соучастников), ч. 3 ст. 15(покушение на преступление), ч. 3 ст. 258(создание террористической группы), ч. 1 ст. 182(нарушение неприкосновенности частной жизни), ч. 1 ст. 361(Незаконное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), систем и компьютерных сетей) Уголовного кодекса Украины.

Также указано, что к преступлению причастен гражданин Кыргызстана и сотрудник налоговой полиции Украины.

В рамках дела были проведены обыски по месту возможного пребывания подозреваемых и изъяты около 1,5 млн гривен, 25 тыс. долларов, туркменские манаты, 5 тыс. евро.

Напомним, 4 апреля около 2 часов ночи в Голосеевское управление полиции поступило сообщение о том, что на улице Вильямса взорвалась машина. В результате взрыва один мужчина получил ранения и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, он умер, не приходя в сознание.

Позже, пресс-служба Генеральной прокуратуры подтвердила, что пострадавшим оказался диверсант, который неудачно заложил мину под автомобиль. Мужчина планировал убийство сотрудника одной из спецслужб.