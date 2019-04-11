​ГБР расследует кражу полицейским пистолета и видеорегистратора с места убийства

Государственное бюро расследований начало расследовать кражу полицейским пистолета и видеорегистратора с места убийства владельца ювелирного бизнеса Сергея Киселева в Киеве.

Об этом говорится в материалах суда, передают "Українськi Новини".

Отмечается, что ГБР расследует уголовное производство по факту совершения работниками Днепровского райотдела полиции тайного похищения чужого имущества.

"Установлено, что 5 марта в период с 12:00 до 14:00 работник Днепровского райотдела полиции, находясь на месте убийства Киселева, тайно похитил имущество потерпевшего, а именно предмет, похожий на ручное нарезное огнестрельное оружие (пистолет)", - говорится в сообщении.

В тот же день сотрудники ГБР обыскали служебный автомобиль полицейского на территории райотдела.

"На резиновом коврике под передним пассажирским сиденьем автомобиля был найдет предмет, похожий на пистолет "Форт-12" и магазин к нему с 13 патронами. Кроме того, в автомобиле был обнаружен видеорегистратор под названием CARPA с опломбированной картой-памяти, который находился на внутренней части ветрового стекла указанной машины", - сообщили в Госбюро расследований.

Пистолет и видеорегистратор изъяты и признаны вещественным доказательством. Суд наложил на них арест.

Напомним, 5 марта в Днепровском районе Киева неизвестный выстрелил в мужчину в "Мерседесе" и скрылся с места происшествия. По словам свидетелей, стрелок был в форме, похожей на полицейскую.

Пострадавший умер на месте от полученных ранений. Позже появилась информация, что погибший - владелец ювелирного завода Сергей Киселев - был связан с делом "бриллиантовых прокуроров". Генпрокуратура опровергла эту информацию.

Ранее в феврале Генеральная прокуратура Украины потребовала доступ ко внутренним документам редакции издания "Новое время" в рамках расследования публикаций одного из авторов, писавшего о коррупции в оборонных закупках, в частности, о дочери "бриллиантового прокурора" Корнийца.