В пятницу Украину накроют дожди, в Киеве днем до +12 градусов

В Карпатах обещают дождь с мокрым снегом.

В пятницу, 12 апреля, в Киеве ожидается облачная погода, ночью и утром дождь, днем без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8 градусов, днем +9…+11 градусов.

На западе Украины облачно, без осадков, только в прикарпатских областях ночью местами небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…+8 градусов, днем +6…+12 градусов.

В Карпатах дождь и мокрый снег, температура ночью +2…-3 градуса, днем +4…+9 градусов.В Моршине без осадков, температура ночью +2…+4 градуса, днем +8…+10 градусов.

В Трускавце без осадков, температура ночью +2…+4 градуса, днем +8…+10 градусов.

В Сваляве ночью местами небольшой дождь, днем без осадков, температура ночью +4…+6 градусов, днем +11…+13 градусов.

На севере Украины облачно, ночью и утром дождь, днем без осадков, только в Сумской области кратковременный дождь, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, днем +7…+12 градусов, в Сумской области +10…+15 градусов.

В центре Украины облачно, ночью дождь, днем кратковременный дождь, местами гроза, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4…+10 градусов, днем +10…+17 градусов, в Винницкой области +7…+12 градусов.

На востоке Украины облачно, ночью местами кратковременный дождь, днем кратковременный дождь, местами гроза, ночью и утром местами туман, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5…+12 градусов, днем +14…+20 градусов.

На юге Украины облачно, ночью местами кратковременный дождь, днем кратковременный дождь, местами гроза, ночью и утром местами туман, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5…+11 градусов, днем +12…+19 градусов.

В Крыму облачно, ночью местами кратковременный дождь, днем кратковременный дождь, местами гроза, ночью и утром местами туман, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11 градусов, днем +13…+18 градусов.

В Ялте ночью местами кратковременный дождь, днем кратковременный дождь. Температура ночью +8…+10 градусов, днем +13…+15 градусов.