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В четверг до +12 градусов, днем дождь

Ночью в столице до +8.

В четверг до +12 градусов, днем дождь

В четверг, 11 апреля, в Киеве облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем дождь, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8 градусов, днем +10…+12 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, дождь, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…+8 градусов, днем +7…+13 градусов.

В Карпатах дождь, ночью небольшой, температура ночью 0…+5 градусов, днем +1…+6 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, дождь, ночью местами небольшой, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3…+9 градусов, днем +9…+18 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, дождь, местами грозы, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3…+10 градусов, днем +15…+21 градус, в Винницкой и Черкасской областях +8…+15 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, дождь, местами грозы, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3…+10 градусов, днем +15…+21 градус.

На юге Украины облачно с прояснениями, дождь, ночью местами, кое-где грозы, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4…+10 градусов, днем +15…+21 градус.

В Крыму облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшой дождь, местами грозы, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +14…+19 градусов.

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