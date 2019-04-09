В среду в Киев придут дожди, похолодает до +17

В центральных областях возможны грозы, на остальной территории - небольшой дождь.

В среду, 10 апреля, в Киеве ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8…+10 градусов, днем +15…+17 градусов.

На западе Украины облачно с прояснениями, небольшой дождь, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…+7 градусов, днем +7…+13 градусов; в Закарпатье ночью +5…+10 градусов, днем +15…+20 градусов.

В Карпатах небольшой дождь, температура ночью 0…+5 градусов, днем +4…+9 градусов.В Моршине небольшой дождь, температура ночью +3…+5 градусов, днем +9…+11 градусов.

В Трускавце небольшой дождь, температура ночью +3…+5 градусов, днем +9…+11 градусов.

В Сваляве ночью местами небольшой дождь, днем небольшой дождь, температура ночью +5…+7 градусов, днем +16…+18 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, небольшой дождь, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4…+10 градусов, днем +14…+19 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем дождь, местами грозы, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10 градусов, днем +18…+23 градуса.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10 градусов, днем +18…+23 градуса.

На юге Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем местами дождь, гроза, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10 градусов, днем +16…+21 градус.

В Крыму облачно с прояснениями, небольшой дождь, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10 градусов, днем +14…+19 градусов.В Ялте небольшой дождь. Температура ночью +7…+9 градусов, днем +15…+17 градусов.