В американском Висконсине убита 23-летняя гражданка Украины

Консульская служба МИД Украины установила контакт с властями штата Висконсин, где 4 апреля была убита 23-летняя гражданка Украины Татьяна Гужва. Об этом сообщил замдиректора департамента консульской службы МИД Василий Кирилич, пишет УНН.

Трагедия произошла на прошлой неделе, тело погибшей с признаками насильственной смерти обнаружили в ее собственном доме. По подозрению в убийстве задержан муж Гужвы - 31-летний Фуад Пашаев. Сообщается, что в последние месяцы женщина несколько раз обращалась в полицию и сообщала о насилии со стороны мужа, в результате чего суд запретил Пашаеву приближаться к супруге и двухлетней дочери. В январе Пашаев вышел из тюрьмы под залог.

По словам Кирилича, украинские дипломаты установили контакт с местными властями штата, где произошла трагедия.

"Консулом Украины установлен контакт с полицией штата Висконсин и местными властями, в полномочия которой относится вопрос установления опеки над ребенком погибшей", - сказал дипломат.

Местное издание uapost.us сообщает, что местная община начала сбор средств, чтобы родители погибшей могли прилететь в США и забрать ее тело для похорон на родине. Кроме того, родители погибшей намерены оформить опеку над внучкой.