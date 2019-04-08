Патрульные Киева совместно со спецподразделением КОРД задержали мужчин, вероятно, причастных к дерзкому нападению. Об этом сообщила пресс-служба столичной патрульной полиции на своей странице в Фейсбуке.

Сегодня утром спецлинии 102 поступил вызов от мужчины, который арендует помещение под овощебазу на улице Каховской. Он сообщил, что в арендованное помещение зашли 15-20 неизвестных и потребовали деньги (точной суммы не назвали). С собойу мужчин было оружие, из которого они сделали 3 выстрела, один из которых попал в ногу отцу заявителя, а также несколько раз ударили его по руке деревянной битой.

Не получив денег, мужчины скрылись в неизвестном направлении на двух автомобилях - Skoda и Mercedes.

Пострадавшего госпитализировали в больницу, а в Киеве объявили план "Перехват" по розыску и задержанию нападавших.

Через несколько часов экипаж патрульных получил информацию от дежурного о том, что авто Mercedes, которое может быть причастно к нападению, передвигается по Харьковскому шоссе. Патрульные остановили это транспортное средство, обнаружив в салоне четверых мужчин, вероятно, причастных к совершению преступления.

На место также прибыли полицейские корда, которые задержали всех мужчин.

Сейчас на месте работают следователи, которые устанавливают все обстоятельств происшествия.