Во Франции задержали учителя, подозреваемого в изнасиловании 50-ти детей

В Безансоне полиция задержала учителя французского языка, подозреваемого в изнасиловании не менее 50 детей младше 15 лет в странах Азии. Об этом сообщает издание Parisien.

51-летний Жан-Кристоф К. работал учителем французского языка в Сингапуре. В феврале он был арестован прямо на месте преступления в отеле Бангкока. Вместе с ним, в отельном номере находились два мальчика 13 и 14 лет. Также в комнате была камера на штативе, средства для повышения потенции и презервативы.

Подозреваемого обвиняют в съемке порнографии с участием несовершеннолетних, а также в участии в преступном сговоре. Сейчас его уже взяли под стражу.

Полиция Таиланда нашла у француза видео, где он занимался сексом с несовершеннолетним мальчиком. Подростки, которые были с ним в номере на момент задержания, рассказали, что учитель пригласил их через Facebook за 800-1000 бат ($ 25- $ 31).

После задержания власти Таиланда передала информацию об обвинении французском посольству. Через несколько дней Жана-Кристофа К. отпустили из-под стражи, после чего он решил вернуться к родителям в Безансон, где его и задержали французкие полицейские. Они изъяли телефон подозреваемого, где нашли десятки фотографий и видео учителя с его предполагаемыми жертвами. Жан-Кристоф К. также мог совершать подобные преступления в Малайзии, Филиппинах и Индии.

Напомним, в феврале 2019 года полиция задержала подозреваемого в педофилии гражданина Германии, который скрывался в Украине. Указано, что мужчина скрывался от немецких правоохранителей 4 года. Установлено, что с 2007 по 2012 годы мужчина неоднократно совершал по отношению детям развратные действия, в том числе изнасилования. Полиция задокументировала 15 таких фактов. Подозреваемому грозит 15 лет тюрьмы.