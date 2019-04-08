Контрбатарейный радар 1Л220УК, который был разработан КП "НПК "Искра" (входит в состав госконцерна "Укроборонпром"), успешно завершил полевой этап государственных испытаний.

Об этом сообщается на сайте "Укроборонпрома".

"Испытания, которые проходили на одном из полигонов Вооруженных Сил Украины, позволили подтвердить тактико-технические характеристики 1Л220УК, который значительно превышает по ним контрбатарейная радары, которые сейчас находятся на вооружении", - говорится в сообщении.

Отмечается, что контрбатарейный радар 1Л220УК предназначен для разведки позиций артиллерии противника. Благодаря мощной радиолокационной станции, которая работает в микроволновом диапазоне, радар "видит" снаряды, а мощная цифровая система "строит" траектории их полетов.

"Это позволяет определить на расстоянии десятков километров точное местонахождение вражеских пушек, минометов, реактивных систем залпового огня, а также ракетных комплексов противовоздушной обороны и тактических ракет. Мощность цифровой фазированной активной решетки 1Л220УК дает возможность разместить контбатарейний радар в нескольких десятках километров от позиции противника и наблюдать за полем боя в секторе до 180 градусов", - говорится в сообщении.

После успешных испытаний запорожское КП "НПК" Искра " готово начать серийное производство 1Л220УК для обеспечения ВСУ.

Напомним, ранее ВСУ испытали ракетный комплекс "Нептун" на полигоне в Одесской области.