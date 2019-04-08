В селе Верхнеторецкое Донецкой области женщина получила травмы, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве.
Об этом сообщается на сайте Нацполиции.
Отмечается, что 54-летняя местная жительница получила осколочные ранения, подорвавшись на неустановленном предмете во время уборки на кладбище.
Потерпевшая занималась уборкой и когда потянула из могилы искусственные цветы, прогремел взрыв. В результате женщина получила осколочные ранения туловища и головы.
Она была госпитализирована в больницу города Торецка, где ей была оказана необходимая медицинская помощь. Сейчас женщина уже находится дома.
Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего. Открыто уголовное производство по ч.2 ст.258 Уголовного кодекса (террористический акт).
Напомним, с начала боевых действий на Донбассе от мин и взрывоопасных предметов пострадали более 1 тыс. гражданских, в том числе больше чем 160 детей.