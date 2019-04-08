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В Донецкой области женщина получила травмы, подорвавшись на взрывчатке на кладбище

Пострадавшая получила осколочные ранения туловища и головы.

В Донецкой области женщина получила травмы, подорвавшись на взрывчатке на кладбище
Фото: dn.npu.gov.ua

В селе Верхнеторецкое Донецкой области женщина получила травмы, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

Отмечается, что 54-летняя местная жительница получила осколочные ранения, подорвавшись на неустановленном предмете во время уборки на кладбище.

Потерпевшая занималась уборкой и когда потянула из могилы искусственные цветы, прогремел взрыв. В результате женщина получила осколочные ранения туловища и головы.

Она была госпитализирована в больницу города Торецка, где ей была оказана необходимая медицинская помощь. Сейчас женщина уже находится дома.

Фото: dn.npu.gov.ua

Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего. Открыто уголовное производство по ч.2 ст.258 Уголовного кодекса (террористический акт).

Напомним, с начала боевых действий на Донбассе от мин и взрывоопасных предметов пострадали более 1 тыс. гражданских, в том числе больше чем 160 детей.

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