Харьковские правозащитники побывали в камере Зайцевой в СИЗО
Харьковские правозащитники побывали в камере Зайцевой в СИЗО
Гриценко встретился с Зеленским и "договорился продолжить общение"
Гриценко встретился с Зеленским и "договорился продолжить общение"
Порошенко "переназначил" дебаты на стадионе на 14 апреля
Порошенко "переназначил" дебаты на стадионе на 14 апреля
Окружной админсуд Киева признал незаконным переименование УПЦ МП
Окружной админсуд Киева признал незаконным переименование УПЦ МП
Полицейские вынесли с Майдана активиста, раздававшего листовки о "последствиях президентства Зеленского"
Полицейские вынесли с Майдана активиста, раздававшего листовки о "последствиях президентства Зеленского"
В Днепре двое парней избили и сбросили в воду мужчину, чтобы снять это на телефон
В Днепре двое парней избили и сбросили в воду мужчину, чтобы снять это на телефон
Порошенко: Верховным главнокомандующим не может стать человек с наркозависимостью
Порошенко: Верховным главнокомандующим не может стать человек с наркозависимостью
Волкер о Порошенко: ​сделал больше реформ, чем кто-либо другой за 20 лет и противостоял Путину
Волкер о Порошенко: ​сделал больше реформ, чем кто-либо другой за 20 лет и противостоял Путину
Порошенко отправил в отставку главу Одесской ОГА Степанова, - СМИ
Порошенко отправил в отставку главу Одесской ОГА Степанова, - СМИ
ГлавнаяОбществоВойна

За сутки боевики 10 раз открывали огонь по позициям ВСУ на Донбассе

Один военнослужащий получил ранения.

За сутки боевики 10 раз открывали огонь по позициям ВСУ на Донбассе
Фото: Макс Левин

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска 10 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил. В результате один военнослужащий получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Фейсбуке.

"7 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, при этом четыре раза применили запрещенные Минскими договоренностями вооружения с расходом 45 минометных мин калибра 120 и 82 мм. Также враг обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия…Во время обстрелов один военнослужащий получил ранения", - говорится в утренней сводке.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреляли позиции наших войск шесть раз: из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - возле села Водяное; из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у села Гнутово; дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Широкино; дважды со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи поселка городского типа Новотроицкое" отметили в штабе ООС.

Также под обстрелами оказались населенные пункты Попасная, Екатериновка, Новозвановка.

С начала текущих суток боевики дважды открывали огонь в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" - из гранатометов различных систем в районе Авдеевки; из станковых противотанковых гранатометов различных систем в районе Каменки.

По данным украинской разведки четверо боевиков НВФ уничтожены, и 14 ранены. Также уничтожен один бронетранспортер противника.

Напомним, 6 апреля в результате обстрелов на Донбассе погибли двое военнослужащих Объединенных сил.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы:
Новости по теме:

Читайте также