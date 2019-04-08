За сутки боевики 10 раз открывали огонь по позициям ВСУ на Донбассе

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска 10 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил. В результате один военнослужащий получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Фейсбуке.

"7 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, при этом четыре раза применили запрещенные Минскими договоренностями вооружения с расходом 45 минометных мин калибра 120 и 82 мм. Также враг обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия…Во время обстрелов один военнослужащий получил ранения", - говорится в утренней сводке.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреляли позиции наших войск шесть раз: из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - возле села Водяное; из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у села Гнутово; дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Широкино; дважды со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи поселка городского типа Новотроицкое" отметили в штабе ООС.

Также под обстрелами оказались населенные пункты Попасная, Екатериновка, Новозвановка.

С начала текущих суток боевики дважды открывали огонь в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" - из гранатометов различных систем в районе Авдеевки; из станковых противотанковых гранатометов различных систем в районе Каменки.

По данным украинской разведки четверо боевиков НВФ уничтожены, и 14 ранены. Также уничтожен один бронетранспортер противника.

Напомним, 6 апреля в результате обстрелов на Донбассе погибли двое военнослужащих Объединенных сил.