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Пулеметчицу Яну Червоную посмертно наградили орденом Хмельницкого

Она погибла 2 апреля в бою в районе Попасной.

Пулеметчицу Яну Червоную посмертно наградили орденом Хмельницкого
Фото: facebook.com/Червона Яна

Президент Украины Петр Порошенко посмертно наградил погибшую на Донбассе военную Яну Червоную орденом Богдана Хмельницкого 3 степени. Соответствующий президентский указ от 6 апреля обнародован на сайте главы государства.

"За личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу постановляю: наградить орденом Богдана Хмельницкого III степени Червоную Яну Михайловну - старшего солдата (посмертно)", – говорится в документе.

Напомним, Яна Червоная погибла 2 апреля в бою в районе Попасной вместе с бойцом Александром Мелютиным. В их блиндаж попал вражеский снаряд.

Яна Червоная, известная под позывным "Ведьма", - участница харьковского Евромайдана, волонтер. Она добровольцем вступила в батальон специального назначения "Донбасс-Украина", где воевала пулеметчицей. У женщины остался муж и двое детей.

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