В Житомирской области пожилые супруги погибли из-за сжигания сухой травы

С начала года это уже третий подобный случай гибели.

В Житомирской области из-за неосторожного сжигания сухой травы погибли пожилые супруги. Об этом сообщает ГосЧС.

Пожар начался утром 6 апреля.

"Летняя женщина со своим мужем сжигали прошлогоднюю сухую трава возле своего двора. Увидев, что уже горят кустарники и огонь приближается к их дому, они побежали тушить пожар. Однако из-за собственной неосторожности у женщины загорелась одежда", - говорится в сообщении.

Сотрудники скорой на месте происшествия констатировали смерть женщины.

82-летнего мужчину с ожогами более 80% тела госпитализировали в Романовскую центральную районную больницу. Он скончался 7 апреля в 06:30.

Спасателей на тушение пожара не вызывали. Все обстоятельства устанавливаются правоохранителями.

В ГосЧС отметили, что за вчерашние сутки в Украине спасатели тушили 46 пожаров, которые возникли из-за сжигания сухостоя на территории более 100 га.

С начала года это уже третий случай гибели людей в результате сжигания сухой травы.

Напомним, под Тернополем на месте сжигания сухой травы загорелся газопровод.