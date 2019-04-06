В Калиновке под Киевом горел склад "Новой почты"

В Киевской области в селе Калиновка произошел пожар складского одноэтажного здания "Новой почты". Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Возгорание произошло 6 апреля 2019 в 14:04 на площади в 450 квадратных метров: сначала пожар возник рядом со складским помещением, а потом распространился и на отделение.

Огонь локализовали на площади 350 кв. м в 15:25, и потушили около 17 часов. В результате пожара жертв и пострадавших нет. К тушению было привлечено 14 лицевые личного состава, а также 5 единиц спецтехники.

"Часть посылок и грузов удалось спасти... На данный момент на месте работают пожарные. Мы компенсируем все посылки, которые пострадали", - заявили в компании.

Напомним, в августе 2018 года возник крупный пожар в складском помещении "Новой почты" в Мукачево. В результате пожара выгорело более 2400 кв. м, на месте работали более 50 пожарных из 10 подразделений ГосЧС.