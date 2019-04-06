В воскресенье в Киеве до +17 градусов

7 апреля в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…+4 градуса, днем +15…+17 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, местами небольшой дождь, только днем на Закарпатье и Прикарпатье без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…+6 градусов, днем +13…+19 градусов, на Закарпатье ночью +6...+11 градусов, днем +16...+21 градус.

В Карпатах ночью местами небольшой дождь, днем без осадков, температура ночью -1…+4 градуса, днем +6…+11 градусов.

В Моршине местами небольшой дождь, температура ночью +4…+6 градусов, днем +16…+18 градусов.

В Трускавце местами небольшой дождь, температура ночью +4…+6 градусов, днем +16…+18 градусов.

В Сваляве без осадков, температура ночью +6…+8 градусов, днем +18…+20 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, только днем в Киевской и Житомирской областях местами небольшой дождь, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1…+5 градусов, днем +13…+18 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 градусов, днем +13…+20 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1…+5 градусов, днем +13…+18 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…+6 градусов, днем +14…+20 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер южно-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, днем +14…+19 градусов.

В Ялте без осадков, температура ночью +3...+5, днем +15...+17 градусов.