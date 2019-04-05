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В парковой зоне в Виннице нашли схрон с боеприпасами

Изъяли мину, гранатомет РПГ-18, 6 ручных гранат и почти 750 патронов.

В парковой зоне в Виннице нашли схрон с боеприпасами
Фото: пресс-центр СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Национальной полицией обнаружили в Винницкой области тайник с боеприпасами.

Об этом информирует пресс-центр СБУ.

Из тайника, оборудованного в одной из парковых зон Винницы, правоохранители изъяли мину ДМ-11, 9 выстрелов гранат "ВОГ-25", гранатомет РПГ-18, 6 ручных гранат Ф-1, почти 750 патронов калибра 7 62 мм и 5,45 мм.

Фото: пресс-центр СБУ

В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления источников происхождения изъятых средств поражения и лиц, причастных к обустройству схрона.

Как сообщалось, в марте арсенал боеприпасов обнаружили в брошенном доме в Широкино.

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