​Двое военнослужащих получили ранения на Донбассе в пятницу

Боевики восемь раз открывали огонь по позициям ВСУ.

С начала суток российско-оккупационные войска восемь раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе, четыре раза - с применением вооружения, запрещенного Минского договоренностями. Также боевики открывали огонь из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Фейсбуке.

В результате обстрелов двое военнослужащих получили ранения.

В полосе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" враг шесть раз обстрелял наши опорные пункты: из минометов калибра 120 мм - в районе населенных пунктов Водяное и Авдеевка; из минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов - вблизи села Лебединское; из вооружения боевой машины пехоты БМП-2, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Павлополь; из снайперского оружия - вблизи населенных пунктов Марьинка и Новотроицкое.

В полосе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" оккупанты дважды обстреляли позиции Объединенных сил: из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов - в районе населенного пункта Новоалександровка; из крупнокалиберных пулеметов - вблизи поселка городского типа Южное.

"На вражеские обстрелы подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - добавили в штабе.

Напомним, сегодня на пропускном пункте "Марьинка" снайпер боевиков ранил пограничника.