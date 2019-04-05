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Катер "Прилуки" и фрегат НАТО провели совместные стрельбы

За тренировкой наблюдал российских корабль-разведчик "Иван Хурс".

Катер "Прилуки" и фрегат НАТО провели совместные стрельбы
Катер "Прилуки" и фрегат НАТО провели совместные стрельбы
Фото: mil.gov.ua

Украинский ракетный катер "Прилуки" вместе с фрегатом Королевских ВМС Канады "Торонто" выполнили в Черном море совместные практические артиллерийские стрельбы.

Об этом сообщается на сайте Министерства обороны.

Отмечается, что совместные тренировки типа "PASSEX" с кораблем украинских ВМС в Черном море, стали "завершающим аккордом" визита в Украину кораблей НАТО.

Во время учений на борту "Прилук" были два канадских офицера, руководившие действиями украинского и канадского кораблей во время выполнения задания. "Особенно их впечатлила ловкость экипажа во время проведения совместных артиллерийских стрельб", - отметили в Минобороны.

Фото: mil.gov.ua

Фото: mil.gov.ua

Фото: mil.gov.ua

Фото: mil.gov.ua

Фото: mil.gov.ua

Действия экипажа во время учений были доведены практически до автоматизма: "прямое попадание в мишень на расстоянии 2000 метров".

Сообщается также, что за тренировкой наблюдал российских корабль-разведчик "Иван Хурс".

"Однако, несмотря на нежелательных гостей, все мероприятия были выполнены на высоком уровне и в полном объеме. Это еще раз доказывает, что углубление сотрудничества между флотами стран НАТО и Украины способствует укреплению стабильности и безопасности в Черноморском регионе", - подчеркнули в Минобороны.

Напомним, накануне НАТО согласовало пакет мер по усилению безопасности в Черном море. Новый пакет предусматривает обучение личного состава ВМС Украины, визиты в порты и обмен информацией.

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