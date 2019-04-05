​Экзамены для получения водительских прав будут фиксировать на видео, - МВД

Кабмин внес изменения в ряд постановлений, связанных с порядком выдачи прав, а также аккредитации автошкол.

Кабинет министров внес изменения в ряд постановлений, связанных с порядком выдачи водительских удостоверений, подготовки водителей, а также аккредитации автошкол.

Об этом сообщил начальник Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий в Фейсбуке.

Среди главных нововведений он назвал введение видеофиксаци сдачи экзаменов по знаниям ПДД и навыкам обучения.

"Отныне, при сдаче практического экзамена, действия кандидата в водители и экзаменатора будут фиксироваться с помощью оборудования, которое будут устанавливать в каждом экзаменационном авто", - пояснил Криклий.

Также теперь сдать экзамен в сервисном центре можно в течении двух лет после окончания автошколы. Ранее кандидат в водители мог прийти сдавать экзамен через пять лет после окончании автошколы.

Изменения также касаются и деятельности автошкол - у в частности упрощен механизм аккредитации учреждений (фактически автоматическая аккредитация). Аккредитацию будут проводить региональные сервисные центры МВД, а не главный. А также отменили необходимость приобретения в территориальных сервисных центрах МВД бланков свидетельств об окончании заведения по подготовке водителей.

Все выпускники, которые закончили обучение по подготовке водителей в учреждениях профессионально-технического образования будут допущены к сдаче экзаменов без дополнительного обучения в автошколе.

Напомним, в январе сообщалось, что Кабмин изучит возможность выдачи водительского удостоверения без курсов.

В ноябре 2017 года правительство приняло решение выдавать первые права только на два года.

После истечения этих двух лет удостоверение водителя заменяется на постоянное сроком действия 30 лет без сдачи экзамена, если водитель в течение двухлетнего срока совершил не более двух административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. В противном случае нужно будет повторно сдавать экзамен для получения постоянного удостоверения.