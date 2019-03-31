Нарушения на выборах не повлияют на результаты голосования, - МВД

Министерство внутренних дел заявляет, что нарушения на выборах президента не являются системными и не повлияют на результаты голосования.

Об этом сообщил на брифинге советник министра внутренних дел Михаил Апостол, передают "Українськi Новини".

"Нарушения есть, но они несистемные и их нельзя считать такими, которые могут повлиять на результаты выборов", - заявил он.

МВД подчеркивает, что грубых нарушений не зафиксировано.

При этом полиция открыла пять уголовных дел по факту нарушения тайны голосования, а именно - публичной демонстрации избирателем заполненного бюллетеня.

По словам Апостола, число сообщений о нарушениях является рекордным за все годы голосования, но, по его мнению, это связано с повышением доверия граждан к полиции.

Напомним, по состоянию на 16:00 в полицию поступило 950 заявлений и сообщений о нарушениях во время очередных выборов президента страны. Также омбудсмен Людмила Денисова заявила, что голосование заключенных проходило с нарушениями, которые в основном касались несвоевременного открытия участков, плохих условий для голосования и неподходящих помещений.

О том, как проходило голосование, читайте в материале LB.ua.