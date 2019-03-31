На одном из избирательных участков в городе Белая Церковь Киевской области официальный наблюдатель сорвал пломбу с урны для голосования.

Об этом сообщается на сайте полиции.

Информация о нарушении поступила от полицейского, который охранял общественный порядок на этом участке.

"Установлено, 55-летний местный житель сорвал пломбу с урны для голосования, объясняя свои действия тем, что изъявил желание проверить пломбу на прочность. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Сейчас следователи документируют нарушение и позже дадут ему соответствующую правовую оценку", - говорится в сообщении.

Фото: kv.npu.gov.ua

Отмечается, что по состоянию на 10:00 в полицию Киевской области поступило девять сообщений от граждан. Заявители жаловались на несоответствие печатей на урнах, а также на то, что члены избирательных комиссий с бюллетенями не приезжают в на дом для голосования по месту жительства. Также выявлены нарушения по размещению агитации на избирательных участках.

Полицейские уверяют, что оперативно реагируют на все сообщения, проводят проверки, после чего дадут событиям правовую квалификацию.

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