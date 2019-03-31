"Я отдал голос за кандидата, с которым связываю успешное будущее нашего государства".

Премьер-министр Владимир Гройсман проголосовал на выборах президента Украины.

Глава правительства пришел на участок в Виннице вместе со своей женой около 13:20.

Во время короткого брифинга он сказал, что проголосовал за кандидата, который способен обеспечить Украине успешное будущее.

"Я рад тому, что украинцы имеют возможность свободно выбирать свое будущее. Свой выборы мы [с Еленой] сегодня сделали. Я отдал свой голос за кандидата, с которым я связываю успешное, хорошее будущее нашего государства", - сказал Гройсман.

Напомним, что перед выборами Гройсман публично поддержал действующего главу государства Петра Порошенко.