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Гройсман проголосовал на выборах президента

"Я отдал голос за кандидата, с которым связываю успешное будущее нашего государства".

Гройсман проголосовал на выборах президента

Премьер-министр Владимир Гройсман проголосовал на выборах президента Украины.

Глава правительства пришел на участок в Виннице вместе со своей женой около 13:20.

Во время короткого брифинга он сказал, что проголосовал за кандидата, который способен обеспечить Украине успешное будущее.

"Я рад тому, что украинцы имеют возможность свободно выбирать свое будущее. Свой выборы мы [с Еленой] сегодня сделали. Я отдал свой голос за кандидата, с которым я связываю успешное, хорошее будущее нашего государства", - сказал Гройсман.

Напомним, что перед выборами Гройсман публично поддержал действующего главу государства Петра Порошенко.

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