Премьер-министр Владимир Гройсман проголосовал на выборах президента Украины.
Глава правительства пришел на участок в Виннице вместе со своей женой около 13:20.
Во время короткого брифинга он сказал, что проголосовал за кандидата, который способен обеспечить Украине успешное будущее.
"Я рад тому, что украинцы имеют возможность свободно выбирать свое будущее. Свой выборы мы [с Еленой] сегодня сделали. Я отдал свой голос за кандидата, с которым я связываю успешное, хорошее будущее нашего государства", - сказал Гройсман.
Напомним, что перед выборами Гройсман публично поддержал действующего главу государства Петра Порошенко.