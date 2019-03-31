Фото: EPA/UPG

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, один из претендентов на прохождение во второй тур президентских выборов, проголосовала на избирательном участке в киевском лицее "Подол".

Фото: EPA/UPG

"Сегодня я со своей семьей пришла проголосовать за Украину. Вы знаете, что сегодня Украина перевела часы вперед на весеннее время, я верю, что одновременно и мы сделаем шаг вперед к успешной, процветающей, европейской Украине. Я верю, что сегодня начинается новое историческое движение страны к миру и процветанию. Я знаю, что у нас сегодня есть шанс все изменить", - сказала Тимошенко.

Муж Тимошенко напомнил, что накануне победу на президентских выборах в Словакии впервые одержала женщина, и выразил предположение, что его жена тоже может стать первой женщиной-президентом в истории Украины.

Напомним, Юлия Тимошенко дважды была премьер-министром Украины (2005 и 2007-2010).

В 2010 году участвовала в президентских выборах, однако в ходе напряженной борьбы уступила Виктору Януковичу. За нее проголосовали 45,47% избирателей (11,59 млн человек). Созданная после этого в ВР новая коалиция лишила Тимошенко поста премьера.

Во времена президентства Виктора Януковича была приговорена к тюремному заключению по политическим мотивам. Вышла на свободу в ходе Революции достоинства и была реабилитирована

Баллотировалась на выборах президента в 2014 году и заняла второе место. За нее проголосовали 12,81% избирателей (2,31 млн человек).

На парламентских выборах 2014 года Юлия Тимошенко избрана народным депутатом Украины по списку партии "Батькивщины".