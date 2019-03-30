Яценюк встретился с вдовой Маккейна в Киеве

Экс-премьер поблагодарил ее за поддержку Украины.

Вдова сенатора Джона Маккейна Синди приехала в Киев для наблюдения за ходом выборов президента Украины. Как сообщила пресс-служба партии "Народный фронт", ее лидер Арсений Яценюк сегодня встречался с Синди Маккейн.

"Для меня большая радость и честь встретиться сегодня с госпожой Синди Маккейн, женой большого друга Украины сенатора Джона Маккейна", - написал Яценюк в фейсбуке по завершению встречи.

Яценюк выразил благодарность Маккейн "за слова поддержки, которые она адресовала всему нашему государству".

Он считает, что миссия, с которой Маккейн прибыла в Украину, - "это продолжение той большой работы, которую проводил сенатор Маккейн для помощи нашей демократии, защиты национального суверенитета и воплощения устремлений на членство в НАТО и ЕС".

"Уверен, мы преодолеем все испытания и вместе победим", - написал Яценюк.