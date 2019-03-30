Виборчі комісії: готовність напередодні голосування

Саботувати проведення виборів на певній дільниці її члени можуть дуже просто – не прийшовши на роботу в день виборів. За відсутності більшості зі складу ні ДВК, ні ОВК не зможе ухвалювати рішення, в тому числі – розпочати та закінчити голосування, а також затвердити його результати.

Постійна ротація членів комісій супроводжує будь-які вибори в Україні. Зміни можливі аж до дня голосування. І це – одна з небезпек зриву виборів на окремих дільницях.

Відкликати чи замінити члена комісії можна лише тоді, коли людина приступила до виконання своїй функцій у виборчкомі. А згаданому ж випадку комісія не змогла навіть ідентифікувати своїх потенційних членів. Тож ДВК доведеться або ж працювати без них, або ж призначати нових членів, котрі не зможуть увійти до керівного складу.

124 члени дільничних виборчих комісій по 97 округу в Київській області так і не почали працювати за кілька днів до виборів . Делегував їх один із кандидатів в президенти, що за чотири дні до виборів заявив, що знімає свою кандидатуру. Телефони поданих ним працівників комісій не відповідають.

Фото: EPA/UPG

«Міграційні» процеси

За півмісяця до цьогорічних виборів ЦВК змінила третину первинного складу окружних виборчих комісій. Мало не щотижня комісія приймала постанови про чергову ротацію чи то в ОВК, чи в ДВК.

Зміна членів ОВК чи ДВК пов'язана з різними причинами, в тому числі особистими. Законодавство не забороняє членам комісій відмовитися від цієї роботи навіть в день виборів.

Наприклад, на виборах президента 2014 року, за інформацією «Опори», до дня голосування достроково припинили повноваження майже 51% членів ОВК. З них 35% замінили кандидати в президенти, решта – вийшли з ОВК за власними заявами або через систематичне невиконання обов’язків.

«Як кандидати у президенти, так і самі члени виборчих комісій, не дуже відповідально підходять до покладених на них обов’язків. Насправді в нас зараз кількість змін є кричущою. У нас змінювали голів 139 разів в 199 територіальних округах, 79 разів були змінені заступники та понад 120 – секретарі. Це не дає можливості окружним виборчим комісіям належним чином виконувати покладені на них обов’язки», – зазначив заступник голови ЦВК Євген Радченко, додавши, що до дільничних виборчих комісій загалом включені 445 тисяч 111 осіб.

Так, ЦВК має право звільнити членів ОВК у випадку зняття з виборчої гонки когось із кандидатів, хто делегував їх в комісії. Крім того, якщо окружні комісії допустилися грубого порушення закону, ЦВК може розпустити весь їх склад. І процес формування почнеться заново. Такі ж повноваження має ОВК щодо ДВК.

У Дніпрі в ОВК №26 тричі змінювався голова комісії. Через конфлікти її члени не могли тривалий час ухвалити навіть формальні рішення – щодо призначення технічних працівників, в тому числі системного адміністратора. В ОВК №24 виник конфлікт через спробу призначити головою комісії прихильника «русского мира» Віктора Марченка.

Заново ОВК формували двічі. До прикладу, в Тернополі (№163) члени окружної комісії надали переваги одному з кандидатів в призначенні керівного складу (голови, заступника та секретаря) на одній із ДВК. Хоча така перевага була незначною, але ОВК не виправила помилку, тож була сформована з нових членів.

Саме процедуру розподілу квот щодо керівництва ДВК спостерігачі називають найбільш складною для ОВК. Оскільки квоти між кандидатами до складу ДВК розподілялися за допомогою електронної системи, а от керівні посади – часто «вручну». На практиці це часто призводило до конфліктів й затягування процесу.

Фото: EPA/UPG

Добровільно і примусово

Член дільничної комісії може не відвідувати її засідання лише «з поважних причин». При чому зайнятість на основній роботі не є такою причиною. Якщо члена комісії немає два або більше разів, його можуть позбавити повноважень та притягнути до кримінальної відповідальності (ч.1 ст.157 Кримінального кодексу) – до трьох років обмеження або позбавлення волі. Таке ж покарання може наступати у випадку відсутності члена комісії в день голосування. Хоча правоохоронці не часто користуються цією нормою, адже в такому випадку охочих попрацювати на виборах буде ще менше.

До складу ОВК і ДВК не можуть входити самі кандидати в президенти, їх довірені чи уповноважені особи, спостерігачі, посадові і службові особи, працівники судів, правоохоронці тощо.

Обмеження для членів комісій призводять до того, що вони формуються у складі мінімальної кількості – дев'яти осіб. За даними ЦВК, понад 1,5 тисячі дільниць, утворені з мінімальною кількістю членів ДВК. Для ухвалення будь-якого рішення потрібно п'ятеро.

А це означає, що явка кожного буде вкрай важливою. Особливо під час ранкових засідань у день виборів, де вирішуватимуться важливі процедурні питання, такі як розподіл повноважень між членами комісій (хто буде видавати бюлетені, приймати скарги тощо), також проводиться огляд скриньок і підписання контрольних листів, які вкидають у скриньки, відбувається перевірка бюлетенів, чи немає пошкоджених.

«У Херсоні на одній із ОВК кандидати подали 18 аркушів двійників до складу комісій. І це можна побачити лише після того, як ОВК вносить в електронну систему постанову про призначення окремих членів. У випадку, якщо на якійсь із дільниць є мінімальна кількість членів, то кандидати не особливо поспішають шукати свого представника до комісії. А провести голосування особливо на великих дільницях, де 1,5-2 тисячі виборів, дев’яти особам в комісії буде складно. Лише двоє постійно сидять на видачі бюлетенів», – каже координатор «Опори» в Херсонській області Максим Єлігулашвілі.

Впродовж виборчої кампанії спостерігачі Громадської мережі «Опора» фіксували у списках членів комісій осіб, котрі не давали згоди працювати на виборах, а також «мертві душі». Так, у Миколаївській області доскладу ДВК включили особу, яка померла вісім років тому. Подібний випадок стався і в Київській області.

«Правоохоронні органи мають з'ясувати, хто ж тоді вніс дану особу в подання і хто, якщо не вона особисто, написав заяву на згоду. Оскільки тут може бути порушення не лише в підробці документації, а й неправомірне використання персональних даних громадян», – каже координатор «Опори» у Київській області Олексій Рєпік.

Фото: EPA/UPG

Пропала печатка

На кількох дільницях зникли печатки. До прикладу, у селі Роздолля Харківської області голова комісії заявила в поліцію про викрадення печатки у неї з сумки. Справу розслідує поліція, а ситуацію швидко вирішили, виготовивши для цієї комісії іншу печатку.

У Києві на ОВК №218 у Святошинському районі члени комісії повідомили в поліцію про зникнення голови комісії з печаткою і документами. Згодом виявилося, що зникла і печатка однієї з дільниць цього ж округу.

Правда, згодом печатку ОВК повернула голова, а замість неї до комісії призначили іншу людину. Хоча остання відмовилась від цієї посади, тож комісія знову чекала на заміну.

А колишня голова комісії виклала свою версію подій: мовляв, інші члени ОВК об’єднались, щоб блокувати її роботу. Заступник і секретар комісії нібито відмовлялись ходити на роботу, а інші члени саботували її доручення.

Зникнення печатки дільниці, за словами екс-голови комісії, відбулося в момент її відсутності в приміщенні ОВК. Крім того, кілька тижнів тому нібито від неї вимагали віддати печатку, а також «продати посаду голови». Усі версії розслідує поліція.

Вірогідність того, що хтось може викрасти печатку і спробувати підробити певні документи теоретично існує. Однак, якщо це відбулося на одній дільниці чи ОВК (тобто не масового характеру), то навряд чи можна серйозно вбачати у цьому загрозу. Тим паче, що попереду – президентські вибори, а не парламентські, де від результату на мажоритарному окрузі розігрується один мандат.

Фото: Макс Требухов

«На даний момент, критичних порушень, яких не було би під час попередніх виборчих кампаній, немає. Дільниць по країні дуже багато, щось може трапитися, загубитися… Ці питання вирішуються досить оперативно. ЦВК лише у двох випадках розпустила весь склад ОВК по країні. Ми хотіли показати, що дуже прискіпливо ставимося до будь-яких порушень. І тому, сподіваємось, що всі відповідально поставляться до своїх обов’язків», – заявляє секретар ЦВК Наталія Бернацька.

І висловлює сподівання, що в новому виборчому законодавстві буде передбачено формування комісій із постійно діючих членів та квот від кандидатів.