Порошенко перед выборами заменил ряд известных доверенных лиц на юристов

"Под нож" президентского недоверия попали, в частности Иван Малкович, Лесь Подервянский и Сергей Фоменко.

За несколько дней до выборов Петр Порошенко заменил известных лиц на юристов в Киеве и Киевской области.

Об этом сообщает движение "Чесно" со ссылкой на ЦИК.

Согласно обнародованным данным, по Украине Порошенко заменил 64 доверенных, из них 5 в Киевской и 5 Винницкой области.

"Под нож" президентского недоверия попали поэт Иван Малкович, художник Лесь Подервянский, директор Могилянской бизнес-школы Александр Саврук, руководитель общественной организации "Движение за украинскую поместную церковь" Семен Кабакаев и сотрудница Минобороны Диана Петреня", - говорится в сообщении.

В Киеве из 13 известных доверенных лиц Петр Порошенко заменил пятерых за 4 дня до выборов.

В частности, в Киеве новыми доверенными лицами стали Николай Ивашко. Он, судя по сообщениям в его фейсбук странице, бывший работник правоохранительных органов.

Вместо Подеревянского доверенным лицом Порошенко стал Александр Гук, работник ОАО "Нифар" из Черниговщины. В интернете есть резюме его полного тезки, который неоднократно искал работу юриста.

Ивана Малковича заменил Евгений Чугаев - заместитель директора по правовому обеспечению Коммунальное предприятие "Лесопарковое хозяйство" Конча-Заспа". В" Чесно "отмечают, что Чугаев в декларации не указал никакой недвижимости ни на праве собственности, ни на праве пользования.

"Где он живет с женой и двумя детьми - загадка для НАПК - наверное, бездомный", - отмечает "Честно".

Вместо Семена Кабакаева доверенным лицом Порошенко стал Андрей Жук, самозанятое лицо - адвокат. Полный тезка Жука был в 2014 году в надзорной комиссии по распределению социального жилья при Печерской РГА как заместитель начальника юротдела этой РГА.

Директора Могилянской бизнес-школы Александра Саврука заменила Любовь Волочай, сотрудница КП по вопросам строительства жилых домов "Житлоинвестбуд- УКБ".

В поселке Макаров, городе Фастов, Макаровском, Фастовском районах, части Киево-Святошинского района (округ №91) вместо актера и режиссера Ахтем Сеитаблаева доверенным лицом стал Сергей Котов. Он работает в Киевской территориальной организации партии "БПП "Солидарность".

В городе Узин, в Белоцерковском, Володарском, Ставищенском, Таращанском, Тетиевском районах, части Сквирского района (округ №92) вместо солиста группы "Мандри" Сергея Фоменко Порошенко доверился Павлу Шестаку, который работает в ООО "Дарйон Кэпитал" в Белой Церкви. Фирма занимается лесопильным производством и предоставляет юридические услуги.