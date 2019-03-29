Тимошенко напомнила украинцам, что их выбор может определить судьбу Украины на сотни лет

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко считает, что 31 марта для Украины - это исторический момент. Со сцены на Михайловской площади, где одновременно с Мариуполем и Львовом проходила акция единения «Украина выбирает изменения», она призвала украинцев выбирать путь в светлое и счастливое будущее.

«Это уникальный момент, который на сотни лет может определить будущее Украины и каждого из нас. Такие моменты в жизни каждой нации время от времени наступают. Нации или реализуют этот шанс и возможность, или его теряют. Я убеждена, что наш шанс будет реализован. И мы с вами - наше поколение - несем ответственность перед нашими потомками, какую страну мы передадим детям: успешную или такую, как сейчас; европейскую, мирную или в войне и коррупции. Наше поколение обязано сделать свою работу. И мы ее сделаем», - отметила лидер «Батькивщины».

Кандидат в президенты отметила, что за последние месяцы она объехала всю Украину от Востока до Запада, где увидела пообщалась с тысячами людей. Все они, подчеркнула Председатель партии, ждут изменений в стране: «Украина сильная и способна пройти испытания и выйти на путь процветания».

Также Тимошенко напомнила о Новом курсе - пошаговом плане действий, четкой стратегии развития, который прокладывает путь, чтобы последующие годы были победными.

«У нас есть путь, национальный план, света и четкая надежда. Объединившись, мы сможем показать высокий класс, как побеждать и идти вперед », - убеждена лидер партии.

Во время акции единения кандидата в Президенты Украины Юлию Тимошенко поддержали председатель Союза собственников жилья Украины Алексей Кучеренко, волонтер, юрист, общественный активист Геннадий Друзенко, ветеран АТО, защитник Донецкого аэропорта Николай Тихонов и украинские военные, первый президент Украины Леонид Кравчук и кандидат в президенты Сергей Тарута, который недавно заявил о поддержке лидера «Батькивщины».