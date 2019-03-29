Тимошенко рассказала, какие изменения нужны стране

Новый курс - пошаговый план действий, разработанный командой Юлии Тимошенко позволит "завершить эпоху руин, построить новую Украину - мирную, современную, справедливую и богатую". Об этом Юлия Тимошенко рассказала во время программы «Право на власть» на телеканале 1 + 1.

По мнению лидера «Батькивщины», новая Украина невозможна без коренного изменения системы.

«Мы готовы сразу после выборов предложить четкую систему власти, в которой не будет места монополиям, кланам и безнаказанности любого чиновника», - отметила кандидат в президенты.

По ее словам, инновационная экономика заменит отсталую сырьевую, ставка будет делаться на интеллект.

«Большой бизнес будет работать в единых правилах со всеми другими предпринимателями, никто не будет иметь никаких преференций», - сказала председатель партии.

Кроме того, будут созданы все условия для поднятия среднего класса, отмечает лидер «Батькивщины»: «На средний класс, на малое и среднее предпринимательство, фермерские и сельскохозяйственные предприятия, инновационные будет поставлена главная стратегия развития страны».

Будут поставлены на место тарифы, уровень жизни людей, будет забота о пенсионерах, современное образование и медицина, отмечает Юлия Тимошенко.

«Нам нужны ключевые правильные изменения, предусмотренные Новым курсом Украины», - добавила она.