Российский суд в Симферополе арестовал всех крымских татар, арестованных после обысков

Подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя арестовал 11 крымскотатарских активистов из числа задержанных российскими силовиками 27 марта по подозрению в причастности к деятельности организации "Хизб ут-Тахрир".

Об этом сообщил адвокат Эдем Семедляев, передает Крым.Реалии.

По его словам, Руслану Сулейманову, Алиму Керимову, Рустему Шейхалиеву, Меджиту Абдурахманову, Яшару Муединову, Билялу Адилову, Джемилю Гафарову, Ризе Изетову, Иззету Абдуллаеву, Асану Яникову и Шабану Умерову избрана мера пресечения в виде содержания в СИЗО до 15 мая.

"Заседания проходили в закрытом режиме. Некоторые судьи умудрялись проводить слушания за пять минут. Их не кормили. Насколько я знаю, родственникам не разрешали передать еду, воды только дали попить", - рассказал Эдем Семедляев.

Здание суда находилось под оцеплением российских силовиков. Они требовали от людей, пришедших поддержать задержанных, отойти от здания, предупреждая об административной ответственности за "участие в несанкционированном собрании".

В четверг суд рассматривает ходатайства следствия о мере пресечения всем оставшимся фигурантам второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир". Заседания проходят в закрытом режиме.

Обновление. Киевский районный суд Симферополя арестовал всех задержанных во время обысков крымских татар до 15 мая, сообщает "Крымский процесс".

"27 и 28 марта, Киевский районный суд Симферополя в закрытом режиме избрал меру пресечения всем 23-м задержанным Крымскотатарским активистам. Все судебные заседания проходили в закрытом режиме. Решения суда по всем фигурантам были идентичны: избрать меру пресечения в виде заключение под стражу до 15 мая 2019 года", - говорится в сообщении в фейсбуке.

Задержанные и заключенные под стражу: Шабан Умеров, Рустем Сейтхалилов, Риза Изетов, Фарид Базаров, Джемиль Гафаров, Сейран Муртаза, Алим Каримов, Тофик Абдулгазиев, Билял Адилов, Меджит Абдурахманов, Рустем Шейхалиев, Сейтвели Сейтабдиев, Яшар Муединов, Изет Абдулаев, Асан Яников, Энвер Аметов, Руслан Сулейманов, Аким Бекиров, Эрфан Осман, Сервет Газиев, Ремзи Бекиров, Осман Арифмеметов и Владлен Абдулкадыров.

Местонахождение Эдема Яячикова, который отсутствовал дома во время обыска, до сих пор неизвестно. Его супруга Сусанна Яячикова подала заявление в полицию о похищении.

Ремзи Бекиров, Шабан Умеров, Риза Изетов, Фарид Базаров и Руслан Сулейманов обвиняются по части 1 статьи 205.5 УК РФ (организация деятельности "Хизб ут-Тахрир"), остальные 20 человек, включая пропавшего Эдема Яячикова, обвиняются по 1 части статьи 205.5 (участие в организации "Хизб ут-Тахрир").

Сотрудники ФСБ, МВД России и Росгвардии 27 марта провели в Крыму обыски в домах крымскотатарских активистов, в том числе активистов общественного объединения "Крымская солидарность".

27 марта Киевский райсуд Симферополя арестовал девятерых крымскотатарских активистов, задержанных ранее утром.