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Порошенко подписал доработанный закон о трансплантации

Законопроект №9461-д с подписью президента возвращен в парламент 28 марта.

Порошенко подписал доработанный закон о трансплантации
Президент Украины подписал доработанный закон о трансплантации
Фото: пресс-служба президента

Президент Петр Порошенко подписал изменения к законопроекту №9461-д, дающие возможность разблокировать приостановленную с 1 января 2019 года трансплантацию.

На сайте парламента отмечается, что закон с подписью президента возвращен в парламент 28 марта.

Рада приняла закон №9461-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно применения трансплантации анатомических материалов человеку", в котором предусмотрена отсрочка введения в действие нового закона о трансплантации до 1 января 2020 года, что позволит пролонгировать до 31 декабря 2019 года закон о трансплантации, который действовал ранее. Таким образом, парламент разблокировал приостановленную в настоящее время трансплантацию органов из-за неготовности госреестров.

Напомним, Рада приняла закон о посмертном донорстве в мае 2018 года (№2427). Документ вступил в силу 1 января 2019 года, тогда же утратил силу закон о трансплантации, который действовал ранее (№1007). В то же время часть норм нового закона оказалось невозможно реализовать, поскольку не была создана информационная система трансплантации. В связи с этим парламент планировал отсрочить начало действия закона до 2020 года, но соответствующее решение так и не было принято.

О том, Что изменил новый закон о трансплантации, читайте в материале LB.ua "Цивилизованное донорство".

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