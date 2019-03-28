29 березня – останній шанс потрапити до списку виборців

Конституційне право голосу на виборах має кожен повнолітній громадянин України, але для практичної реалізації цього права необхідно дотримуватися встановлених державою процедур.

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З 2009 року Україна впровадила автоматизований Державний реєстр виборців, за допомогою якого ведеться облік персональних даних громадян, котрі мають право голосу. І здійснити волевиявлення може лише той, хто занесений до реєстру. При цьому інформація, вказана в ньому, має відповідати актуальним паспортним даним виборця. Інакше кажучи, якщо вас немає у Держреєстрі, то ваш похід на виборчу дільницю закінчиться безрезультатно.

Попри автоматичне оновлення реєстру, громадянам варто перевірити себе в ньому напередодні виборів, а в разі виявлення проблеми – відсутності в системі взагалі чи невідповідності персональних даних – звернутися до відділу ведення Державного реєстру для виправлення ситуації.

Але такі відділи приймали заяви до 25 березня і нині вже не допоможуть вам проголосувати. Отож як бути, якщо ви не встигли потрапити до реєстру чи змінити свої дані в установлений термін?

Для цього існує лише одна рятівна опція – суд. І якщо в когось це викликає певні демотивуючі асоціації, пов’язані з тривалою бюрократичною тяганиною, то хвилюватись не варто, оскільки закон чітко обмежує дії судових органів у такому випадку.

Все, що вам потрібно, – це подати позовну заяву до суду загальної юрисдикції за місцем знаходження виборчої дільниці, де ви збираєтеся проголосувати. Згідно зі ст. 274 Кодексу адміністративного судочинства, суд вирішує такі справи протягом двох днів, але не пізніше ніж за два дні до виборів. Водночас заяву можна подати щонайпізніше за два дні до дати голосування.

Таким чином, враховуючи наявні часові реалії, до суду треба звернутися 29 березня. Важливо наголосити, що надходження позову в цей день (за два дні до виборів) зобов’язує служителів Феміди розглянути справу невідкладно. Після цього суд звертається до відповідного органу ведення Держреєстру із запитом щодо уточнення відомостей про виборця.

Ще одна деталь: подаючи позовну заяву щодо уточнення списку виборців, громадянам не потрібно сплачувати судовий збір.

Відтак, від виборця вимагається лише прийти до суду і написати заяву, жодних додаткових дій та ресурсів не потрібно. Тож за наявності бажання проголосувати, активні громадяни, які з тих чи інших причин не встигли захистити своє виборче право до 25-го березня, мають шанс зробити це в останній робочий день цього тижня.