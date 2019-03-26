Почти 316 тыс. украинцев изменили место голосования, - глава ЦИК

За последнюю неделю было подано более 210 тыс. заявлений.

Почти 316 тыс. граждан Украины воспользовались правом временного изменения места голосования на выборах президента 31 марта.

Об этом сообщила глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук.

"Отделы ведения Государственного реестра избирателей работали на пределе возможного, оформляя заявления о временном изменении голосования без изменения избирательного адреса. Таким образом, со 2 января по 25 марта этим правом воспользовались 315 725 украинцев", - написала она в фейсбуке.

По словам Слипачук, наибольшее количество заявлений подано от жителей Донецкой и Луганской областей - 63 869 и 28 834 соответственно.

"За последнюю неделю было подано более 210 тыс. заявлений о временном изменении места голосования, в то время как за предыдущие почти три месяца - около 100 тыс.", - отметила глава ЦИК.

Слипачук также сообщила, что отделы ведения Государственного реестра избирателей начали печать уточненных списков избирателей и передачу их участковым избирательным комиссиям.

Глава ЦИК также обратила внимание на новый сервис сайта ГРИ.

"Теперь в результатах ответа на запрос о наличии избирателя в Госреестре добавлена информация о временной смене места голосования, которая содержит номер и адрес избирательного участка, в список которого будет включен избиратель", - сообщила Слипачук.

Ранее сообщалось, что ЦИК разрешил самостоятельно изготовить бюллетени избиркомам на судах, находящихся в плавании.