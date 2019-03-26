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В центре Сум пьяный иностранец без прав ехал почти 200 км/ч, пытаясь скрыться от патрульных

Ранее мужчину лишили прав за управление в состоянии алкогольного опьянения.

В центре Сум пьяный иностранец без прав ехал почти 200 км/ч, пытаясь скрыться от патрульных
Фото: скрин видео

Сумские патрульные составили два админпротокола на мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения и без водительских прав управлял автомобилем. Пытаясь скрыться от полицейских, он ехал по центру города со скоростью почти 200 км/ч, информирует пресс-служба патрульной полиции Сум.

Экипаж патрульных получил сообщение о том, что по местным дорогам гоняет пьяный водитель на автомобиле Chevrolet Malibu. Уже через несколько минут патрульные заметили этот автомобиль на Покровской площади. Тогда водитель увидел полицейских, начал набирать скорость и ехать в направлении улицы Ильинской.

Патрульные начали догонять мужчину и утверждают, что он ехал на скорости почти 200 км/час.

Водитель остановился на ул. Ярослава Мудрого, вышел из машины и начал идти. Полицейские догнали его и установили, что у 32-летнего иностранца, который был пьян, нет водительских прав.

Впоследствии инспекторы установили, что иностранца уже задерживали за управление в состоянии алкогольного опьянения. Тогда его лишили водительских прав. На мужчину составили два админпротокола - за отказ проходить осмотр во время второго задержания за нарушение и за управление без прав.

Как сообщалось, в Сумах друзья пьяного водителя предложили полицейским взятку.

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