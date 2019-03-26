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​ГосЧС объявила тендер на закупку 120 пожарных машин за 600 млн гривен

Аукцион состоится 3 июня.

​ГосЧС объявила тендер на закупку 120 пожарных машин за 600 млн гривен
Фото: dsns.gov.ua

Госслужба по чрезвычайным ситуациям объявила тендер на закупку 120 пожарных машин за 600,836 млн гривен.

Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro.

Предметом закупки указанного тендера являются "пожарно-спасательные автомобили для пожаротушения и проведения спасательных работ". Конечный срок подачи предложений - 26 апреля, а аукцион состоится 3 июня.

Срок поставки автомобилей - до 31 марта 2020 года.

Напомним, в январе Кабинет министров утвердил проект соглашения с Китаем, в рамках которого Украина в течение 2019-2020 годов ГосЧС получит от Китая больше 50 единиц техники (автокраны, гусеничные бульдозеры, автогрейдеры, пожарные машины с подъемными платформами и пожарные машины с лестницей).

В 2016 году Китай подарил ГосЧС  25 единиц инженерной и автомобильной техники и 32 комплекта аварийно-спасательного оборудования и запасные части к ним на общую сумму более 185 млн гривен, в том числе два автокрана грузоподъемностью 50 тонн, три автокрана грузоподъемностью 75 тонн, два автокрана грузоподъемностью 180 тонн, четыре бульдозера, девять экскаваторов, пять пикапов, 16 комплектов дизельных генераторов и 16 комплектов водяных насосов.

Отметим, что в 2017 году фигурантом коррупционного скандала по закупкам пожарных машин для ГосЧС стал лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

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Источник: "Украинские новости"
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