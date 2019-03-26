​ГосЧС объявила тендер на закупку 120 пожарных машин за 600 млн гривен

Госслужба по чрезвычайным ситуациям объявила тендер на закупку 120 пожарных машин за 600,836 млн гривен.

Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro.

Предметом закупки указанного тендера являются "пожарно-спасательные автомобили для пожаротушения и проведения спасательных работ". Конечный срок подачи предложений - 26 апреля, а аукцион состоится 3 июня.

Срок поставки автомобилей - до 31 марта 2020 года.

Напомним, в январе Кабинет министров утвердил проект соглашения с Китаем, в рамках которого Украина в течение 2019-2020 годов ГосЧС получит от Китая больше 50 единиц техники (автокраны, гусеничные бульдозеры, автогрейдеры, пожарные машины с подъемными платформами и пожарные машины с лестницей).

В 2016 году Китай подарил ГосЧС 25 единиц инженерной и автомобильной техники и 32 комплекта аварийно-спасательного оборудования и запасные части к ним на общую сумму более 185 млн гривен, в том числе два автокрана грузоподъемностью 50 тонн, три автокрана грузоподъемностью 75 тонн, два автокрана грузоподъемностью 180 тонн, четыре бульдозера, девять экскаваторов, пять пикапов, 16 комплектов дизельных генераторов и 16 комплектов водяных насосов.

Отметим, что в 2017 году фигурантом коррупционного скандала по закупкам пожарных машин для ГосЧС стал лидер Радикальной партии Олег Ляшко.